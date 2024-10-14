Ünlü şeker markasında performans artırıcı ilaç tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim itibariyle resmi sitesinde tüketiciyi yanıltacak veya sağlığını tehlikeye düşürecek madde kullanan firmaları ifşa etmeye başladı.

Bakanlığın bu uygulamaya başladığı günden itibaren taklit ve tağşiş yapan birçok firma ifşa edildi. 11 Ekim’de paylaşılan gıdalar listesinde, bitki çayı ve bonbon şeker ürünlerinde ilaç etken maddeleri tespit edildi.

“PERİL GIDA ALKOLSÜZ FONKSİYONEL İÇECEKLER İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”ne ait “48 HOURS” adlı markanın “Ginsengli Bonbon Şeker” ürününde performans artırıcı ilaç kullandığı tespit edildi. “NUR BAHARAT İRFAN DEMİR-İRFAN DEMİR” firmasına ait “BODYMELT 30 DAYS” markanın “Skinny Tea” bitki çayında ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

Ayrıca aynı listede Hairat Halep Zeytinyağı adlı üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı ortaya çıktı.

Resmi sitede ifşa edilen bu firmaların İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep’te olduğu bilgisi paylaşıldı. Listeye bakmak isteyen vatandaşlar bakanlığın, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresine giderek daha detaylı inceleme yapabilir.