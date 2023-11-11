Ünlü senarist Umur Bugay'ın eşi oğlu ile ikinci kez mahkemelik oldu

Bizimkiler dizisinin senarist ve yapımcısı merhum Umur Bugay’ın eşi Ayşecan Bugay (75) ile oğlu Ömer Bugay (50) bir kez daha mahkemelik oldu.

Ünlü senarist Umur Bugay'ın eşi oğlu ile ikinci kez mahkemelik oldu

Ayşecan Bugay bir süre önce ‘bipolar bozukluk’ hastası olduğunu iddia ettiği oğlunun kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

ekran-goruntusu-2023-11-11-184018-001.png

Kararın süresi sona erince Bugay oğlunun şiddetinin devam ettiği iddiasıyla yeniden mahkemeye başvurdu.

Korunma kararının süresinin uzatılmasını talep eden Ayşecan Bugay’ın avukatları, “Ömer Bugay, müvekkile onu nefessiz bırakacak şekilde fiziksel şiddet uygulamıştır, evindeki değerli tabloların bir kısmını da izinsiz şekilde satmıştır. Müvekkilin, oğlu ve gelininin şiddetinden korunmasını istiyoruz” dedi.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
e-YDS sonuçları açıklandı Gündem
e-YDS sonuçları açıklandı
Edirne’de feci kaza: 6 yaralı Gündem
Edirne’de feci kaza: 6 yaralı
Gemlik’te okulun çatısı araçların üzerine uçtu Gündem
Gemlik’te okulun çatısı araçların üzerine uçtu
Hizbullah’tan füze açıklaması. Nasrallah ‘ilk kez kullanmaya başladık’ diyerek duyurdu Gündem
Hizbullah’tan füze açıklaması. Nasrallah ‘ilk kez kullanmaya başladık’ diyerek duyurdu
Fatih Tekke: Kötü bir başlangıçtı Spor
Fatih Tekke: Kötü bir başlangıçtı
İstanbul'da metro saatlerine düzenleme Gündem
İstanbul'da metro saatlerine düzenleme
Bu görüntüyü sadece Türkiye'de görebilirsiniz Gündem
Bu görüntüyü sadece Türkiye'de görebilirsiniz