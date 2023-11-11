Ünlü senarist Umur Bugay'ın eşi oğlu ile ikinci kez mahkemelik oldu

Ayşecan Bugay bir süre önce ‘bipolar bozukluk’ hastası olduğunu iddia ettiği oğlunun kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Kararın süresi sona erince Bugay oğlunun şiddetinin devam ettiği iddiasıyla yeniden mahkemeye başvurdu.

Korunma kararının süresinin uzatılmasını talep eden Ayşecan Bugay’ın avukatları, “Ömer Bugay, müvekkile onu nefessiz bırakacak şekilde fiziksel şiddet uygulamıştır, evindeki değerli tabloların bir kısmını da izinsiz şekilde satmıştır. Müvekkilin, oğlu ve gelininin şiddetinden korunmasını istiyoruz” dedi.