Ünlü SGK uzmanı tek tek hesapladı! Zam bekleyen memur ve memur emeklisi hayal kırıklığı yaşayacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor… SGK Uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi’ndeki son yazısında bu konuyu kaleme aldı:

“REFAH PAYI VERİLMEYECEK”

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, tüm memurların maaşları ocak ayında güncellenmek zorunda. Memur ve memur emeklilerinin maaş güncellemeleri, toplu sözleşme hükümlerine dayanıyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşları %19,31 oranında artırılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %24,73 oranında güncellendi. Bu durum, memur ve memur emeklilerinin enflasyonun 5,42 puan altında bir artış almasına neden oldu.

Eylül ayı enflasyon verilerine göre, TÜFE'deki değişim %2,97 olarak gerçekleşti. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları itibarıyla 3 aylık enflasyon farkı %8,93 oldu. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme gereğince, memur maaşlarına 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 zam yapılacak. 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam uygulanacak.

Hükümetin revize edilen Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördüğü %41,5'lik enflasyon hedefi, son eylül verileriyle tutmayacak gibi görünüyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi %43 civarında. Bu bağlamda, 2025 Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına %10 civarında bir güncelleme bekleniyor. Ancak, refah payı verilmeyeceği yönünde duyumlar var.