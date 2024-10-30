Ünlü sigara markası fabrikalarını kapatıyor

Avrupa Birliği'nin tütünsüz nesil hedefiyle aldığı önlemler ve e-sigara gibi alternatif ürünlerin kullanımının artması geleneksel sigara tüketimini azalttı.

Düşen satışlar Philip Morris (PMI) gibi dev şirketleri bile üretim tesislerini kapatmaya yöneltti. Almanya'da otomotiv sektöründe başlayan işten çıkarmalardan sonra tütün sektörünün de benzer bir sorunla karşı karşıya kalınıyor.

Berlin ve Dresden'deki fabrikalarında 372 işçi çalıştıran dev firma, AFP’de yer alan habere göre her iki tesisini de kapatmayı planlıyor.

"BU EĞİLİM DEVAM EDECEK"

Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son yıllarda Avrupa'da sigara talebi önemli ölçüde düştüğünü ve aynı düşüşün kendi sattığı ürünler için de görüldüğü ifade edildi. Açıklamanın devamında bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

220 MİLYON DOLAR ZARAR HESAPLAMIŞTI

Marlboro'nın sahibi olan PMI'nın 2021 senesinde ilaç şirketi Vectura'yı satın alması, PMI'ın sigarayla ilgili ürünlerin tanıtımındaki rolü göz önüne alındığında halk sağlığı yetkilileri tarafından ikiyüzlülük olarak değerlendirilmişti. Vectura Group'u geçtiğimiz ay Molex Asia Holdings'e satan PMI 220 milyon dolar zarar edecek.