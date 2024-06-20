Ünlü şirket 15 bin lira bayram ikramiyesi yatırdı! Hesabında parayı gören personel sevindi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Kurban Bayramı’nda çalışanlarını sevindirdi.

6 bin 764 kişinin ter döktüğü İGA’da personeller 15.000 lira bayram ikramiyesi alacak.

THY’DE 25 BİN LİRA AÇIKLAMIŞTI

Türk Hava Yolları da TSS ve TGS tüm iştirakleri dahil Ramazan Bayramı’nda tüm personellerine 25.000 lira bayram ikramiyesi yatırmıştı.

İGA NEDİR?

İGA, aslında İstanbul Grand Airport’un kısaltmasıdır. İstanbul Havalimanı’nın yapımını ve işletmesini üstlenen bir ortaklık yapısıdır.

DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) tarafından 3 Mayıs 2013’te İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşa edilmesi ve işletilmesi için Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’na ihale verilmesiyle başladı.

İhaleyi kazanan bu konsorsiyum, İGA adını vererek 7 Ekim 2013’te şirketi kurdu. İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl süreyle işletmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyorlar.

İGA’nın yatırımcıları arasında yer alan şirketlerin her birinin İGA’da %20 oranında eşit hissesi bulunuyor.

Bu konsorsiyumun havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor: İstanbul Sabiha Gökçen (Türkiye), Priştina (Kosova), Kahire Terminal 2 (Mısır), Bakü Heydar Aliyev (Azerbaycan), Hawler – Erbil (Kuzey Irak), Duhok (Kuzey Irak), Ordu-Giresun (Türkiye) ve Limak Holding’in İstanbul Sabiha Gökçen (Türkiye) ve Priştina (Kosova) havalimanları.