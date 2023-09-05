Ünlü şirket Avrupa’nın en değerlisi oldu. Piyasaya sürdükleri üründen sonra her şey değişti

Kilo verme ilaçlarının üreticisi Danimarkalı Novo Nordisk, bu ilaçları piyasaya sürdükten sonra, borsada dünyanın en lüks perakendecisi LVMH’yi geride bırakarak Avrupa’nın en değerli şirketi unvanını aldı.

Ünlü şirket Avrupa’nın en değerlisi oldu. Piyasaya sürdükleri üründen sonra her şey değişti

Kilo verme ilacının üreticisi Wegovy, Fransız lüks holdingi LVMH'yi tahtından indirerek Avrupa'nın en değerli firması haline geldi.

Ürettiği iki ilacın obezite tedavisinde çığır açması, Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk’in değerine değer kattı. Hisseleri 2018’in sonundan bu yana 4 kattan fazla artan Novo Nordisk, Louis Vuitton gibi lüks markaların çatı şirketi olan Fransız LVMH’yi geçti ve geçen Cuma itibarıyla Avrupa’nın en değerli şirketi oldu.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİ 421 MİLYAR DOLAR OLDU

Novo Nordisk hisseleri Kopenhag'da yüzde 2.1 yükselerek, piyasa değerini 421 milyar dolara yükseltti. LVMH Paris'te yüzde 0.8 düşerek şirkete yaklaşık 420.97 milyar dolar değer biçti. 2.5 yıldır listenin başını çeken Fransız lüks holdingi, Avrupa'nın piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk şirketi olma sınırını bu yıl geçebildi ancak Çin pazarının daralmasından dolayı o zamandan bu yana hisseleri geriledi.

Novo CEO'su Lars Fruergaard Jorgensen cuma günü Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada şirketinin "Temelde üretebildiğimiz her şeyi satıyoruz ve üretim söz konusu olduğunda, konuştuğumuz gibi önemli ölçüde hızlanıyoruz" dedi.

Novo Nordisk’in hisselerinin uçuşa geçmesinin nedenlerinden biri de bir ilacının kalp sağlığına da iyi geldiğinin açıklanması oldu. Şirket, ağustos ayında, bir zayıflama hapının ciddi kalp sorunları ve kalbe bağlı ölüm riskini yüzde 20 oranında azalttığını gösteren klinik deney sonuçlarını yayınladı. Kilo verme ilacı pazarının on yıl içinde yıllık olarak 100 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşması bekleniyor. Çok uluslu İngiliz bankası

Barclays’e göre, bu ilaçlardan an itibarı ile 6 milyar dolarlık gelir elde edildi.

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