Türkiye'ye turist taşıyan ünlü şirket iflas etti

Almanya'nın ünlü tur operatörü We-Flytour GmbH iflas etti. Türkiye'ye yönelik seyahatler düzenleyen şirket, Cumartesi günü yaptığı açıklamada iflas başvurusunda bulunacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından tüm planlanan seferler iptal edildi.

Şu anda, We-Flytour tarafından düzenlenen tatillerin çoğu Türkiye ve Mısır'da bulunan yaklaşık 1.500 yolcu etkilenmiş durumda. Alman Seyahat Güvenliği Fonu (DRSF), yolcuların güvenli şekilde evlerine dönmelerini veya tatillerine devam etmelerini sağlamak için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

DRSF ayrıca, ilerki aylar için yapılan rezervasyonlara ait tüm ödemelerin geri ödeneceğini ve mağdur yolcularla iletişime geçileceği vurgulandı.

We-Flytour'un iflasının arkasındaki sebeplerden biri, kredi kartı sağlayıcısının değişmesi. Önceki sağlayıcının piyasadan çekilmesiyle, yeni bir sistem kurulması iki ayda tamamlanamayınca şirket likidite problemi yaşadı.

Bu da büyük satış ortaklarının işbirliklerini sonlandırmasına yol açtı. 2021 yılında Thomas Cook'un iflasından sonra oluşturulan DRSF, bu tür durumlarla karşılaşan tatilcileri daha iyi korumak amacıyla kurulmuştu. We-Flytour, 2023'ün Eylül ayında Lüksemburg merkezli AAH Management Company S.A. tarafından desteklenerek faaliyete geçmişti.