Ünlü Sırp dansçı İstanbul'a giderken trafik kazasında öldü

Kaynak: DHA

Çorlu'da köprü ayağına çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki Sırp dansçı Srdjan Budic yaşamını yitirdi, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Dansçı grubunun İstanbul'da bir etkinliğe gittiği öğrenildi.

Çorlu'da köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki Sırp dansçı Srdjan Budic hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sırp dansçı Srdjan Budic'in kullandığı BG 2043 DB Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı.

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İhbarla bölgeye otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı.

İSTANBUL'A GİDİYORMUŞ

Diğer yandan Srdjan Budic'in yanındaki 3 arkadaşı ile İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

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Budic'in, 16-19 Ocak tarihlerinde yine İstanbul'da düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne de katıldığı ortaya çıktı. Budic'in, buradaki deneyimlerini sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.

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