Ünlü siyasetçi İmamoğlu'na yapılan operasyonun asıl sebebini açıkladı! AKP'nin kurucuları arasında yer alıyor...

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski bakan Hüseyin Çelik, Ekrem İmamoğlu için iktidarı “Vahim bir hata yapıyorsunuz” şeklinde uyarılarda bulunurken, “Aday olmasa tabii ki bunlar yaşanmayacaktı. Geçmişte başörtüsü yasağının zulüm olduğunu söyledik. Bugün yapılanlar da doğru değil” dedi.

İMAMOĞLU OPERASYONUNA TEPKİ OLARAK ESKİ AKP'LİLERDEN BİLDİRİ GELMİŞTİ

19 Mart’ta yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz sesleri AKP içerisinden geçtiğimiz günlerde gelmişti. Eski AKP’nin kurucuları, bakanları ve akademisyenlerden oluşan 19 kişilik ekip hükümete “adalet” çağrısını yaparak bir bildiriye imza atmışlardı.

GİZLİ TANIK ELEŞTİRİSİ

Türkiye’de hukuk devletinin askıya alındığı vurgulanan bildiride, “Güncel adaletsizliklerin çözümü için AYM ve AİHM kararlarının objektif bağlayıcılığı esastır. ‘Gizli tanık’, ‘iltisak’ ve benzeri istismara açık uygulamalarla adil yargılama ilkesinin zedelenmesine son verilmelidir” ifadelerine yer verildi.

ÇELİK: ADAY OLMASA TABİİ Kİ BUNLAR YAŞANMAYACAKTI

Bildiride imzası olan AKP’nin kurucu isimlerinden Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Sözcü TV’deki Para Politika programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, iktidarı “Vahim bir hata yapıyorsunuz” diyerek uyarırken, “Aday olmasa tabii ki bunlar yaşanmayacaktı. Geçmişte başörtüsü yasağının zülüm olduğunu söyledik. Bugün yapılanlar da doğru değil” dedi.

“ADALET SİSTEMİMİZE GÜVEN YÜZDE 20’LERE DÜŞTÜ”

“Bizim yaşamak istediğimiz cumhuriyet laik çok sesli ve çoğulcu hukuk devleti olan bir cumhuriyettir” diyen Çelik, adalet sistemine güvenin yüzde 20’lere kadar düştüğünün altını çizdi. Çelik, “AKP’nin programını yazan 10 kişiden biriyim AKP’nin programı ne kadar iyi yazılmış olmasından ziyade ne kadar hayata geçirildiği önemlidir. Konfüçyüsün bir sözü var “hükümdar adil olursa kanuna gerek yoktur. Hükümdar adil değilse kanuna gerek yoktur... Adalet sistemimize güven yüzde 20’lere düştü. Vatandaş adalete inanmıyor” şeklinde konuştu.