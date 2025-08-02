Ünlü siyasetçi “Yeliz”i deli ilan etti! Hutbeyi göstererek CHP'lilere saldırmıştı

Cumhuriyetimize "Kanlı 1923 darbesi" diyen “AKP’li Yeliz” Ahmet Hamdi Çamlı, dün X hesabından yaptığı paylaşımda Cuma hutbesi üzerinden “Bu haftaki Cuma hutbesine CHP ve şürekası saldırmayı itikatları gereği bir ibadet sayar..!” sözüne Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç‘a seslenerek, Yeliz’e vasi atanmasını istedi.

“YELİZ” BU SEFER CUMA HUTBESİNİ GÖSTEREREK CHP’LİLERE SALDIRDI

Dünkü "Hayâ: Allah’ın Emri, Fıtratın Gereği" başlıklı Cuma hutbesinde "Kısa giysiler, şeffaf kıyafetler giyilmesi haramdır ve Allah’ın emirlerini ihlal etmektir" şeklinde vaaz verilmişti. Bunu alıntılayan “AKP’li Yeliz” dün X hesabından “Bu haftaki Cuma hutbesine CHP ve şürekası saldırmayı itikatları gereği bir ibadet sayar..! Çünkü hutbe, azgınlık halini alan fuhşiyata dikkat çekiyor..!” demişti.

Bu haftaki Cuma hutbesine CHP ve şürekası saldırmayı itikatları gereği bir ibadet sayar..!

Çünkü hutbe, azgınlık halini alan fuhşiyata dikkat çekiyor..! — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) August 1, 2025

ÖZCAN’DAN “VASİ TAYİN EDİLSİN” ÇIKIŞI

Yeliz’e karşılık ise CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi. “Allah, bu Yeliz’e akıl fikir versin diye çok dua ettim. Ama öyle anlaşılıyor ki Allah katında bu duam kabul edilmemiş” diyen Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç‘a seslenerek, “Toplumu provoke eden, muhtemelen de söylediklerinin anlamını kavrayamayan bu şahsa mahkeme kararıyla vasi tayin edilsin” dedi.

Allah, bu Yeliz’e akıl fikir versin diye çok dua ettim. Ama öyle anlaşılıyor ki Allah katında bu duam kabul edilmemiş. Bu sefer Adalet Bakanı @yilmaztunc ‘a sesleniyorum: “Toplumu provoke eden, muhtemelen de söylediklerinin anlamını kavrayamayan bu şahsa mahkeme kararıyla vasi… https://t.co/cMahL4yLxH — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) August 2, 2025

CUMHURİYET VE ÖZEL’E SALDIRDI

Cumhuriyet’i hedef alan Çamlı, “Kadim bir geçmişe sahip aziz millet ve büyük devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez" sözleri büyük tepki çekmişti. CHP ise Çamlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

YELİZ NASIL OLDU

Çamlı, TBMM’de başkanlık teklifine ilişkin görüşmeler esnasında, Genel Kurul sırasında “Yeliz Adaley” isimli bir Twitter hesabından canlı yayın yaparken yakalandığı için 'Yeliz' lakabı takılmıştı.

VASİLİK NE DEMEK?

Vasilik, bir kimsenin akıl hastalığı(deli), hükümlülük, yaş küçüklüğü, kısıtlılık gibi yetkin olmadığı hallerde malvarlığının yönetimi ve kişilik haklarının korunmasını sağlamak için atanan kişi olarak bilinir.