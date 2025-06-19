Ünlü siyasetçinin CHP’ye katılacağı tarih belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü siyasetçinin CHP’ye katılacağı tarih belli oldu!

Muharrem İnce'nin Salı günü Meclis’te yapılacak CHP grup toplantısında kurmay ekibiyle parti rozetini takması bekleniyor.

Dün Ankara’da gündemi değiştirecek kritik görüşme gerçekleşti. Memleket Partisi Genel Merkezi’nde olan buluşma CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Muharrem İnce arasında oldu. Görüşme sonrası Özel, İnce’yi “baba ocağı” diyerek davet etmişti. İnce ise düşüneceğini belirtmişti. Son kulislere göre ise İnce’nin Salı günü Meclis’te yapılacak grup toplantısında kurmay ekibiyle parti rozetini takması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında dün öğle saatlerinde bir görüşme oldu.

ÖZEL İNCE’Yİ BABA OCAĞINA DAVET ETTİ

Toplantı öncesi gündeme gelen "iki parti birleşecek" iddialarına yönelik konuşan CHP lideri Özel, "Memleket Partisi'nin bir başka anlamı var. Baba ocağı diyoruz, herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Baba ocağına en yakın parti Memleket Partisi'dir, sayın Muharrem İnce'dir" ifadelerini kullandı.

Özel'in sözleri sonrası konuşan İnce "Yetkili kurullarımızda bu konuyu değerlendirip önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" şeklinde cevap verdi.

KATILACAĞI TARİH NETLEŞTİ

Son kulis bilgileri ise gelmeye devam ediyor. İnce’nin iddiaya göre kurmaylarıyla değerlendirme yapıp Salı günü Meclis’te yapılacak grup toplantısında kurmay ekibiyle parti rozetini takması bekleniyor.

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