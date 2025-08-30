Ünlü sosyal medya fenomeni ailesiyle beraber ölü bulundu

Meksikalı sosyal medya fenomeni Ferrer Garibay iki çocuğu ve eşiyle birlikte kamyonetin içinde ölü bulundu. Yaşanan olayın sosyal medyada farklı hesaplar tarafından yapılan yorumlarla yayılmasıyla birlikte olay, dünya gündeminde de geniş yankı buldu.

Meksika Guadalajara kentinde, TikTok platformunda içerikler üreten fenomen terk edilmiş bir kamyonetin kasasında eşi ve çocuklarıyla bilrikte ölü bulundu.

Jalisco eylatenin başkenti Guadalajara'da terk edilmiş bir kamyonetin kasasında ceset olduğu ihbarı ile birliikte harekete geçen polis, olay yerinde inceleme başlattı.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler tarafından yapılan incelemede kamyonet kasasında bulunan 4 cesedin TikTok fenomeni Ferrer Garibay, eşi Roberto Carlos Gil Licea ve 13 ile 7 yaşlarındaki çocuklarına ait olduğu ortaya çıktı

KARTELDEN ŞÜPHELENİYOR

Meksika basınında yer alan haberlere göre, TikTok'ta on binlerce kişi tarafından takip edilen fenomen Garibay, iş için birkaç ay önce ailesiyle birlikte Michiocan eyaletinden Guadalajara'ya taşınmıştı.

Kartel tarafından işlendiği düşünülen cinayetin ailenin ticari faaliyetleriyle bağlantılı olabileceğine şüpheleniyor.

