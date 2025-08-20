Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan taciz iddiası

Kaynak: DHA
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan taciz iddiası

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, tatil için geldiği Şanlıurfa’da kaldığı otelin önünde kimliği belirsiz bir erkek tarafından tacize uğradığını iddia ederek güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, tatil için geldiği Şanlıurfa’da kaldığı butik otelin önünde taciz edildiğini öne sürdü.

Raun, olay anlarını güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

mika3.jpg

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte memleketi Şanlıurfa’da bulunan Raun, Bıçakçılar Mahallesi’nde konakladıkları otelin yakınındaki bir bakkaldan dönerken kimliği belirsiz bir erkeğin kendisine dokunup kaçtığını iddia etti. O anlara ait görüntüleri yayımlayan Raun, yaşadıkları karşısında büyük şok yaşadığını dile getirdi.

mika1.jpg


Raun, paylaşımında, “Otelin kapısından içeri girerken bir kişi elini eteğimin altına sokup popoma vurdu ve kaçtı. Annem ve kız kardeşim yanımdaydı, hala elim ayağım titriyor. Yakındaki bakkaldan döndüğümüz sırada yanıma yaklaşarak tacizde bulundu. Önce bir şaka sandım ama çok büyük bir şok yaşadım. Bana yapan başkasına da yapar” ifadelerini kullandı.

Raun, olay sonrası büyük korku yaşadığını belirterek ailesiyle birlikte İstanbul’a döndüğünü söyledi.

Son Haberler
CHP'li isimden o partiye yaylım ateşi!
CHP'li isimden o partiye yaylım ateşi!
Figen Özmen: “Yapay zekayla sigortacılıkta müşteri güveni yeniden şekilleniyor”
Figen Özmen: “Yapay zekayla sigortacılıkta müşteri güveni yeniden şekilleniyor”
SmartAlpha, Amerikan FDA onayı alan ilk yerli yapay zeka şirketi oldu
SmartAlpha, Amerikan FDA onayı alan ilk yerli yapay zeka şirketi oldu
Alperen Şengün coştu! 12 Dev Adam Avrupa devini yıktı
Alperen Şengün coştu! 12 Dev Adam Avrupa devini yıktı
Fenerbahçe-Benfica maçına gazeteci akını!
Fenerbahçe-Benfica maçına gazeteci akını!