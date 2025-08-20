Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan taciz iddiası

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, tatil için geldiği Şanlıurfa’da kaldığı butik otelin önünde taciz edildiğini öne sürdü.

Raun, olay anlarını güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

Annesi ve kız kardeşiyle birlikte memleketi Şanlıurfa’da bulunan Raun, Bıçakçılar Mahallesi’nde konakladıkları otelin yakınındaki bir bakkaldan dönerken kimliği belirsiz bir erkeğin kendisine dokunup kaçtığını iddia etti. O anlara ait görüntüleri yayımlayan Raun, yaşadıkları karşısında büyük şok yaşadığını dile getirdi.



Raun, paylaşımında, “Otelin kapısından içeri girerken bir kişi elini eteğimin altına sokup popoma vurdu ve kaçtı. Annem ve kız kardeşim yanımdaydı, hala elim ayağım titriyor. Yakındaki bakkaldan döndüğümüz sırada yanıma yaklaşarak tacizde bulundu. Önce bir şaka sandım ama çok büyük bir şok yaşadım. Bana yapan başkasına da yapar” ifadelerini kullandı.

Raun, olay sonrası büyük korku yaşadığını belirterek ailesiyle birlikte İstanbul’a döndüğünü söyledi.