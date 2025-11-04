Ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya son durumunu paylaştı! 17 gündür hastanede yatıyor

Şükrü Özyıldız ile ilişkisiyle geniş kitlelerce bilinen influencer Sibil Çetinkaya, iki haftayı aşkın süredir hastane yatağında. Bağışıklık sistemine bağlı bir rahatsızlık yüzünden değerleri gerileyen Çetinkaya, en son açıklamasında ilerleme kaydettiğini duyurdu.
Şükrü Özyıldız ile yaşadığı uzun soluklu aşkla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, 17 gündür hastanede tedavi görüyor. Bağışıklık sistemindeki sorun nedeniyle değerleri düşen 31 yaşındaki fenomen, son paylaşımlarında sağlık durumunu açıkladı.
Ayrılığın ardından ABD ve İtalya gibi destinasyonlara sıkça uzanan, her daim enerjik ve pozitif içerikleriyle öne çıkan Çetinkaya, bu kez sağlık mücadelesiyle gündemde.
Birkaç hafta önce Instagram hesabından ilk sinyalleri veren fenomen, gözyaşları içinde 8. gününde şöyle demişti: “Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor.”“Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak.”
“Tüm pozitifliğimi kaybettim ateş de kötü biri yapıyor insanı. Hiçbir şey yiyemiyorum ateş düşmüyor tüm kan testleri her gün inceleniyor. Bugün kan hastalıkları doktoru gelecekmiş bakıyorlar işte. Korkmaya başladığım için böyleyim kusura bakmayın size de yansıttığım için ama bu da hayatımın bir parçası.”
Hastanedeki 10. gününde güncelleme yapan Çetinkaya, “10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun.” diye paylaşmıştı.
Merakla takip edilen Çetinkaya’dan yeni gelişme geldi. Ağrılarının sürdüğünü belirten fenomen, hasta yatağından yaptığı paylaşımda, “Genel olarak halsiz, ateşli ve iştahsızım. Sürekli çıkan ateşi dengelemeye çalışıyor, değerlerimdeki bu çöküşe neden olan şeyi bulmaya çalışıyoruz. Ama iyiye gidiyor, o yüzden merak etmeyin tedaviler işe yarıyor. Ben biraz daha buradayım. Tüm geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederim, kendinize çok dikkat edin” ifadelerini kullandı.
Doktorların ziyaretçi kabulünü yasakladığını açıklayan Çetinkaya, son ziyaretçisi dedesiyle ilgili, “Dedemin ortamla uyumu. Son ziyaretçi kendisi. Doktor herkesi yasakladı şuan bağışıklığım olmadığı için. Birkaç hafta böyleymiş.” notunu düşmüştü.
Rahatsızlığın kökenini netleştiren paylaşımında ise, “Değerlerim iyiye gidiyor. Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek. Eskisinden daha iyi bir enerji ile aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama şunu biliyorum ki hepinizi ve normal enerjimi çok özledim, halim olduğunda tekrar güncellerim” dedi.
17. gününde hastane sürecini sürdüren fenomen, takipçilerini en son bilgilendirdi: “İştahım bir tık daha var gibi. Tabi yediğim her şey tuzsuz. Ama bugün canım vişne kompostosu çekti sevindim. Yanda gördüğünüz yeşil yastık uğurlu yastığım. Bebek gibi lavaboya bile onunla gidiyorum. Delirdim o kesin. En sevdiğim pijamam bugün evden geliyor mutluyum.” Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecek.