Ünlü sosyal medya hesaplarında kripto tuzağı! 4 kez kabusu gördü...

Olay, 15 Nisan 2025'te "Kriptolucifer" isimli kullanıcıya ait Telegram kanalında meydana geldi. Kanal üzerinden "Miami Koala" adlı yeni bir kripto paranın ön satışının duyurulduğu, katılımcıların 2 ile 10 Solana isimli kripto para göndererek ön satıştan faydalanabilecekleri açıklandı. Tatlı bu durumdan faydalanmak için ilk olarak 10 adet kripto para gönderdi. Ardından ikinci kez beyaz listeye dahil olduğu söylenerek tekrar 10 adet kripto para daha yatırdı.

NFT SATIŞINDAN DA 5 BİN 140 DOLAR DOLANDIRILDI

Tatlı, bir süre sonra yine aynı kanal üzerinden Dijital koleksiyon ürünü olarak bilinen "NFT" satışı yapıldığı bilgisini aldı. NFT'lerin değerinin kısa sürede katlanacağı yönündeki açıklamalara inanarak, tanesi 476 dolardan 5 adet NFT satın aldı. Solanacoin ile birlikte NFT de satın alan Tatlı bu aşamada toplamda 5 bin 140 dolar ödeme yaptı. Ancak iddiaya göre NFT'lerin kısa süre içinde değer kaybettiği ve 100 dolardan satışa sunulduğu anlaşıldı. Tatlı, durumu sorguladığında muhatap bulamadı; kanal yöneticisi ismini değiştirerek kayıplara karışırken, Telegram kanalında açılan gruptaki tüm mesajlar da silindi.

'İADE YAPILABİLİR" YALANINA KANDI 16 BİN 400 DOLARLIK TRANSFER YAPTI

Olaydan 1 gün sonra 16 Nisan Çarşamba günü, bu kez başka bir Telegram grubu üzerinden "RMN" adlı kripto paraya yatırımı yapan Tatlı, Binance Global borsası üzerinden 5 bin dolarlık alım yaptı. Kısa sürede fiyatı yükselse de satış işlemi gerçekleşmeyince durumdan şüphelenen Tatlı, bazı Telegram gruplarından yardım istedi. Burada karşısına çıkan kişiler, "Coin iadesi yapılabileceğini" söyleyerek onu farklı işlemlere yönlendirdi. Sözde yardım amacıyla verilen talimatlarla Tatlı, kripto alım satımında kullanılan soğuk cüzdan adresini karşı tarafa iletti ve sahte "2 katı geri ödeme" vaadiyle kandırılarak parça parça toplamda 16 bin 400 dolarlık transfer gerçekleştirdi. Bu işlemlerin sonunda Tatlı, karşı tarafın hesabının silinmesi ve iletişimin kesilmesi sonrası dolandırıldığını anladı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tatlı son yaşadığı dolandırıcılık vakasında ise, X'te bulunan "Deepwebkripto" adlı sosyal medya hesabının yöneticisiyle iletişime geçti. Bu kişi, Tatlı'nın zararını telafi edeceğini söyleyerek ondan 9 bin 874 dolar aldı. Ancak sosyal medya yöneticisi birkaç gün sonra yatırımın battığını belirterek ortadan kayboldu. Toplamda dört farklı dolandırıcılık olayında 47 bin dolar zarara uğradığını belirten Tatlı, suç duyurusunda bulunarak dolandırıcıların tespit edilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi. Tatlıcı'nın şikayeti sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek şüphelilerin yakalanması için gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.

"1 HAFTA SONRA HESAPLARINI KAPATTILAR'

Tatlı, "Ben normalde kripto üzerinden alım satım yapıyordum. Bir gün sosyal medya platformlarının birisinde bir coinle ilgili ön satış yapılacağı duyuruldu. Başta 10 Solcoin gönderdim. İkinci kez alım yapabileceğimi söyleyen bir paylaşımda bulundular. Ben de 10 Solcoin daha yatırım yaptım. Aradan zaman geçti ve NFT satışıyla ilgili ön satışa katılanlaran daha uygun bir maliyetten alım yapabileceklerini duyurdular. Ben de 5 adet tanesi 490 dolardan NFT aldım. Toplamda 5 bin dolarlık bir yatırımım oldu. Aradan 1 hafta 10 gün geçtikten sonra bahsedilen sosyal medya hesaplarını kapattılar" dedi.

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YALANIYLA BİR KEZ DAHA DOLANDIRILDI

Üç kez dolandırtan sonra X hesabında bulunan 130 bin takipçisi bulunan kripto yatırım hesabına mesaja yazıp yardım isteyen Tatlı, "Ben de gruplar üzerinden mesaj attım. Mesajda "Başıma böyle bir iş geldi. Hesapları kapatıldı hiçbir şekilde hiç kimseye ulaşamıyorum" dedim. Bana "Kurtarma ağınız aktifse bu tutarı geri alabilirsiniz" diyerek bana bilgilendirme yaptı. Ben de o anın heyecanıyla insan mantıklı düşünemez ya ben de inandım. Hemen hemen 40 bin doların yarısı gidince son kalan 10 bin dolarım vardı. O kişi de bana bir işlem açmamdan bahsetti. Ben de işlem açmasını bilmediğimden nasıl yapabileceğimi sordum. O da "Bilmiyorsan parayı bana gönder" dedi. Biz söz var ya insanın basireti bağlanır diye. O anda mantıklı düşünemeyerek son kalan 9 bin 874 doları da ona gönderdim" dedi.

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'EN KISA SÜREDE YAKALANMALARINI TALEP EDİYORUM'

Tatlı, "Ben de bununla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcı sağ olsun çok dikkatli bir şekilde hepsini tek tek inceledi. Hepsini Siber Suçlara gönderdi. Savcılık 10 gün içerisinde geri dönüş yapılmasını, o süre zarfında geri dönüş yapılmazsa sorumlular hakkında "Aykırılık" tan işlem başlatacağına dair ihtar çekti. Siber suçlardan cevap gelmediğini belirttiler. Bu kişilerin en kısa sürede yakalanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

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