19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mehmet Ali Erbil yeniden bıçak altına yattı

Apandisit ameliyatı olan Mehmet Ali Erbil Erbil, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, hastanede kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına da teşekkür etti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:36
Takip Et

Ünlü şovmen yeniden bıçak altına yatarak ameliyat oldu

Mehmet Ali Erbil yeniden bıçak altına yattı
+
Aa
-

Yıllar önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık sorunları devam eden ve kontrol altında tutulan Erbil, apandisit ameliyatı oldu.

"DURUMU ÇOK İYİ"

Son dönemde TikTok videolarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşlarından Ercan Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erbil'in ameliyat olduğunu duyurdu. Ünlü ismin hasta yatağındaki bir fotoğrafını yayınlayan Avşar, "Babacım apandisit ameliyatı oldu. Refakatçı oldum. Eve geldik. Durumu çok iyi şükür. Pazartesi seti var, dinleniyor. Herkese selamı var" dedi.

 

Hastaneden taburcu olduktan sonra açıklama yapan ünlü şovmen, "Yakınlarım, dostlarım, sanatçı arkadaşlarım hepsi ziyaretime geldiler, sağ olsunlar... Teşekkür ederim. Ailem hep yanımdaydı. Çocuklarım bir gün bile beni yalnız bırakmadılar. Refakatçi olarak da kalıyorlardı. Hemşireler de kalıyordu, 24 saat nöbetçilerdi. Ama bir tane arkadaşım vardı. Onun vefakarlığını, sadakatini hiç unutmayacağım, dostluğunu hiç unutmayacağım. Hemşire olmadığında, akrabalarım kalmadığımda Ercan orada. Refakatçi yatağında yatıyor, helal olsun. Allah razı olsun ondan" şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
3
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
4
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
5
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
7
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Meme kanserine yönelik önemli gelişme
﻿Meme kanserine yönelik önemli gelişme
﻿Meme kanserine yönelik önemli gelişme
﻿Burun yanlış temizlenirse bakın nes oluyor?
﻿Burun yanlış temizlenirse bakın nes oluyor?
﻿Burun yanlış temizlenirse bakın nes oluyor?
﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor
﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor
﻿Yunanistan Başbakanı Miçotakis devreye girdi. Dünya Kupası komşuya gidiyor
﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
﻿CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.