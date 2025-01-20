Ünlü spiker Erdoğan Arıkan’ın sağlık durumu belli oldu. Maç sonrası kalp krizi geçirmişti

TRT Spor’un tecrübeli spikerlerinden Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig’de oynanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlattıktan sonra kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan tecrübeli spikerin sağlık durumu belli oldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Arıkan’ın bilincinin açık olduğunun altı çizilerek "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven, TRT Haber'in canlı yayınında Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

“10 dakika önce yoğun bakım ünitesinde gördüm. Bir dakikalık bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle konuştuk, bilinci açık. Bilinci sabah saatlerinde açıldı. Baygınlık geçirmeden önceki anlarını da hatırlıyor. Her zamanki gülümsemesi vardı yüzünde. Şu an için yoğun bakımda kalması gerekiyor. Ama Yoğun bakımdan çıkabilecek altyapısının oluştuğunu söyleyebiliriz. Entübe vaziyetteydi, kısa bir süre önce bu da çıkarıldı ve normal solunuma geçti. Bu da sevindirici bir haber. Bilinci açık ve konuşuyor.”