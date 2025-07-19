Ünlü spiker evinde ölü bulundu! İlk kadın yarış spikeriydi

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu. Habertürk’den Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, genç sunucuya 36 saattir ulaşamayan arkadaşları Gök’ün oturduğu sitenin önüne gitti. Ancak güvenlik görevlileri Gök’ün arkadaşlarını içeri almadı.

Yaşanan olay sonrası Gök’ün arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Siteye gelen polis ekipleri çilingir kullanarak daireye girdi.

POLİSLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Ekipler eve girdiklerinde Esen Gök’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde kendini asarak intihar ettiği düşünülen olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Esen Gök 2019’daki Gazi Koşusu günü gerçekleşen Kadın Binici Koşusu’nda hayalini ilk kez gerçekleştiren isim olmuştu. Spiker Esen Gök, Veliefendi Hipodromu bu ortamın en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti. 6 yıldır yarış severlere seslenen Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri olmuştu.