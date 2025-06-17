Ünlü spiker hastalığını ağlayarak duyurdu: 11. kattayım, hayata tutundum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü spiker hastalığını ağlayarak duyurdu: 11. kattayım, hayata tutundum

Spiker Sabri Ugan kanser tedavisi olduğunu belirterek "Yaklaşık üç aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Ciddi sağlık sorunlarım var. Bu benim değil 11. katın hikayesi. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum" dedi.

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ünlü spiker Sabri Ugan, sosyal medya hesabından tedavi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.

Birinci kemoterapiyi tamamladığını söyleyen 62 yaşındaki Ugan, yaşadıklarını ağlayarak anlattı.

Ugan'ın paylaşımı şöyle:

SABRİ UGAN KİMDİR?

Sabri Ugan, 1963 yılında Sakarya’da doğdu. 1985 yılında Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6 onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.

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