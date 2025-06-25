Ünlü spiker Sabri Ugan'dan kötü haber

Türk spor medyasının unutulmaz sesi Sabri Ugan, geçtiğimiz hafta yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklamış, "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" demişti.

Son gelişmelere göre Ugan kanser tedavisi gördüğü hastanede beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edildi.

SABRİ UGAN'IN OĞLU DUA İSTEDİ

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor" dedi.

HASTALIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ünlü spiker Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili konuşmuş "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" demişti.

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya'da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya'da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor'un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.