Ünlü spiker Ümit Aktan hayatını kaybetti

Türk futbolunun önemli spikerlerinden ve eski futbolcu olan Ümit Aktan yaşamını yitirdi.
Galatasaray kulübü Aktan için taziye mesajı yayınladı.
Galatasaray, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.
Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.
Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.
ÜMİT AKTAN KİMDİR?
Ümit Aktan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez kaldığı yıl Manchester United ile 3-3 berabere kalarak tarih yazdığı maçı anlatan spikerdi. Aktan, 21 Ocak 1949'da Aydın Nazilli'de doğdu. Galatasaray altyapısında futbol oynadı. Burada yaşadığı sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kaldı. 1972 yılında TRT'ye spor spikeri olarak girdi. Uzun yıllar sporun her dalında müsabakaları anlattı. TRT'nin yanı sıra TGRT, Kanal 6, Kanal A ve A Spor gibi televizon kanallarında çalıştı. Son Havadis, Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı yaptı. Aktan, 1991'de oyuncu Selin Dilmen ile evlendi. Çift 1999 yılında boşandı.