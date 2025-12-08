Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonuna geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmişti. Bu sefer operasyon medya dünyasına sıçramıştı. Operasyon kapsamında spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verip, kan örnekleri alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Ancak operasyonlarda yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bir fenomenin telefonunda yapılan inceleme uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etti.

FENOMENİN TELEFONU GENİŞ AĞI İŞARET ETTİ

Sabah'ta Atakan Irmak'ın haberine göre; daha önceki operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletti. İlk ateşi gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler yaktı.

Şüpheli sosyal medya fenomeni, kendi rızasıyla telefonunu incelemeye verdi. Fenomenin telefonunda WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etti.

ÜNLÜLER VE MEDYA DÜNYASINA OPERASYON

Operasyon kapsamında geçtiğimiz ay Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda kişi ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları ise temiz çıkmıştı.

Dijital deliller ışığında operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına da sıçradı. Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verip Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmıştı. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabileceği de konuşuluyor.