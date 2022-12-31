31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ünlü spor dergisi Socrates basılı yayın hayatına son verdi

Ünlü spor dergisi Socrates basılı yayın hayatına son verdi

‘Düşünen Spor Dergisi’ sloganıyla 2015 yılında yayın hayatına başlayan Socrates dergisi basılı yayını bırakma kararı aldı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 12:31
Takip Et

Ünlü spor dergisi basılı hayatına son verdi: Zarar edecektik

Ünlü spor dergisi Socrates basılı yayın hayatına son verdi
+
Aa
-

2015 yılında yayın hayatına başlayan Socrates dergisi basılı yayını bırakma kararı aldı. Socrates yetkilileri aldıkları kararı Twitter üzerinden yaptıkları videolu paylaşımla duyurdu. Ocak ayında yayımlanacak son sayıyla veda etmeye hazırlanan Socrates’in imtiyaz sahibi Can Öz, dergiden asla vazgeçmediklerini sadece mecra değiştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı “2023 yılı için yaptığımız planlamada gördük ki bir derginin maliyeti 150 liraya ulaşıyor. Bu fiyatta dergiyi satışa çıkarttığımızda abonelik sayısı iyice düşecekti ve kendi kendine zarar eden bir sarmalın içine girecektik. Bu yüzden basılı dergiyi sonlandırma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
2
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
3
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿2023 MTV ne kadar oldu
4
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
5
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Benzine yılbaşı zammı
6
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
7
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Şengen bölgesi Hırvatistan’ın katılımıyla genişliyor
﻿Şengen bölgesi Hırvatistan’ın katılımıyla genişliyor
﻿Şengen bölgesi Hırvatistan’ın katılımıyla genişliyor
﻿MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Tekirdağ’da silah operasyonu
﻿Tekirdağ’da silah operasyonu
﻿Tekirdağ’da silah operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.