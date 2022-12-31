Ünlü spor dergisi Socrates basılı yayın hayatına son verdi

2015 yılında yayın hayatına başlayan Socrates dergisi basılı yayını bırakma kararı aldı. Socrates yetkilileri aldıkları kararı Twitter üzerinden yaptıkları videolu paylaşımla duyurdu. Ocak ayında yayımlanacak son sayıyla veda etmeye hazırlanan Socrates’in imtiyaz sahibi Can Öz, dergiden asla vazgeçmediklerini sadece mecra değiştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı “2023 yılı için yaptığımız planlamada gördük ki bir derginin maliyeti 150 liraya ulaşıyor. Bu fiyatta dergiyi satışa çıkarttığımızda abonelik sayısı iyice düşecekti ve kendi kendine zarar eden bir sarmalın içine girecektik. Bu yüzden basılı dergiyi sonlandırma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.