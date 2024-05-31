Ünlü sucuk markası apar topar raflardan kaldırılıyor! Müşterilere para iadesi yapılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sucuk markası apar topar raflardan kaldırılıyor! Müşterilere para iadesi yapılacak

Ünlü bir sucuk üreticisinin, zincir marketlerde satışa sunulan ürünlerinden birinin raflardan çekilmesine karar verildiği bildirildi.

Son zamanlarda, hem global hem de yerel düzeyde, çeşitli sebeplerden ötürü piyasadan geri çekilen ürünler kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu ürünler arasına yeni eklenen bir gıda skandalı, tanınmış bir et ürünleri markasının sucuklarının geri çağrılması oldu. İlgili şirket, söz konusu ürünlerin tümünün satış noktalarından kaldırıldığını duyurdu. İşte yaşanan olayla ilgili ayrıntılar...

ÜRÜNLER RAFTAN TOPLATILIYOR

OVO Vertriebs şirketi, üretim hatası nedeniyle piliç sucuk ürünlerinin piyasadan geri çekilmesine karar verdi. Zincir marketlerde satılan ve kıvamında yanlışlık tespit edilen ürünlerin, erken bozulma riski taşıdığı açıklandı. 4 Temmuz 2024 son tüketim tarihli ürünlerin geri çağrılacağı bildirilirken, tüketicilerin ürünleri faturasız olarak iade edebilecekleri ve ödedikleri tutarı geri alabilecekleri ifade edildi. Geri çağrılan ürünlerin detayları ise şöyle: Ağırlık 500 gram, parti numarası 10722263 ve üretim saati sabah 08:00 ile 10:00 arasında.

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