Ünlü sunucu Ali İhsan Varol Kelime Oyunu yarışmasını bıraktı.

Ekranların en uzun soluklu yarışma programları arasında yer alan Kelime Oyunu, Ali İhsan Varol'un sunumuyla uzun zamandır ilgiyle izleniyor. Kelime Oyunu'nun yeni sezonu için sunucu değişikliği yapıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü sunucu Ali İhsan Varol Kelime Oyunu yarışmasını bıraktı.

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2009 yılından beri ekrana gelen sevilen yarışma programı Kelime Oyunu'nun sunuculuğunu Ali İhsan Varol üstleniyor.

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14 sezondur ilgiyle izlenen yarışmanın sunucusu olan Varol'un programdan ayrıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV, Fox TV'nin ardından en son yayın hayatına Teve2’de devam eden Kelime Oyunu hafta içi ekrana geliyor.

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Sevilen programın sunuculuğunu üstlenen Ali İhsan Varol'un yarışmadan ayrılacağı yerine ise ünlü isim İbrahim Selim'in getirileceği iddia edildi.

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Bu haberin üzerine sosyal medyada "Kelime Oyunu'nun tek sunucusu Ali İhsan Varol'dur", "Gerçekten niye ya", "İbrahim Selim'i seviyorum ama Ali İhsan Varol gitmesin" yorumları yapıldı.

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