Ünlü sunucu da Burak Deniz’i hedef aldı! Taciz ifşaları peş peşe patlarken

Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin hakkındaki taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşerken ünlü sunucu Hazal Eker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eker, sosyal medya hesabından Burak Deniz’i hedef aldı.

Son dönemde magazin dünyası taciz iddiaları ve ifşalarla sarsıldı. Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bu kez de ünlü oyuncu Burak Deniz hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü sunucu Hazal Eker, sosyal medya hesabından

"Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana DM’den yazın ve bu durum değişsin.

Sizi görüyorum.

Sizi dinliyorum.

Size inanıyorum.

Siz ve yaşadıklarınız önemlisiniz"dedi.

Eker, diğer paylaşımına Burak Deniz’in fotoğrafını ekleyerek şu sözleri kullandı:

“Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini hiçbir kadının ekmeğiyle oynamaya çalışmayacak kadar namuslu insanlar yesin.”

GÖZLER BURAK DENİZ’E ÇEVRİLDİ

Eker’in paylaşımının ardından gözler Burak Deniz’e çevrildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddia, sanat dünyasında “güç ilişkileri ve iş ahlakı” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

