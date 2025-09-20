Ünlü sunucu Deniz Bayramoğlu saz çaldı türkü söyledi izlenme rekoru kırdı!

Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, müziğe olan ilgisiyle biliniyor. Daha önce türkü söylediği anlar sosyal medyadada paylışılarak izlenme rekoru kırmıştı.

Bu sefer Bayramoğlu'nun, "Ben bu güzellere güzel mi derim Aslı Türkmen kendi bay olmayınca" diyerek paylaştığı video dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, büyük beğeni topladı.

Söylediği türkünün sözleri şu şekilde:

"Başı pare pare dumanlı dağlar oy oy

Duman eğlenir mi ey ey kar olmayınca oy oy

Duman eğlenir mi ey ey kar olmayınca oy oy

Bana derler bana ey ey gel gönül eğle oy oy

Gönül eğlenir mi ey ey yar olmayınca oy

Gönül eğlenir mi ey ey yar olmayınca oy oy"

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Gazeteci ve sunucu Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitimini yarıda bırakarak gazeteciliğe başladı. 1999 yılında başladığı bu kariyerinde; Yeni Binyıl, Demokrasi, Sabah ve Yeni Yüzyıl gibi çeşitli gazetelerde muhabir ve editör olarak görev aldı.

CNN TÜRK'e geçişiyle televizyon dünyasına adım atan Bayramoğlu, burada ilk olarak borsa yorumculuğu yaptı. Ardından "İş Yemeği" adlı programı hazırlayıp sundu. Daha sonra Pelin Çift ve Alp Özgen ile birlikte "12-14 Güncel" programında yer aldı. 2009 yılından itibaren ise hafta içi her gün yayınlanan "Parametre" programını sundu.

Deniz Bayramoğlu, gazetecilik kariyerinin yanı sıra yarım bıraktığı üniversite eğitimine 2005 yılında geri dönerek Çevre Mühendisliği bölümünü tamamladı. Şu anda Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır.