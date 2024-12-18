Ünlü sunucu doğum sonrası ekranlara dönüşü hakkında konuştu

Alejandra Rubio, 6 Aralık'ta ilk çocuğunu dünyaya getirdiği Carlo Costanzia ile birlikte annelik yolculuğuna başladı. İlk haftalar, yeni bir annenin yaşadığı tüm zorlukları beraberinde getiriyor: Bebekle uğraşmak, emzirme, uyku düzeni ve onun ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak... Ancak Rubio, annelik ve iş hayatını birleştirmenin nasıl olacağı konusunda endişelenen takipçilerine, şimdilik evde dinlendiğini belirtti.

Bir takipçisinin "Çok güzel görünüyorsun, işe dönmek için erken değil mi?" şeklindeki yorumuna Rubio, "Henüz işe dönmedim, ama yakında döneceğim," yanıtını verdi. Rubio'nun sağlığı hakkında endişelenen takipçilerine, "Şu anda çok daha iyi hissediyorum," dedi.

BEBEK CARLO’NUN DOĞUMU VE SONRASI

Alejandra Rubio’nun hamilelik dönemi oldukça rahat geçti. Nausea, kusma veya ağrılarla mücadele etmeden sağlıklı bir süreç geçiren Rubio, sosyal medyada sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya da özen gösterdi. Hamileliğini gizlemeyen Rubio, televizyon programlarında ve etkinliklerde gebelik dönemi boyunca şıklığıyla dikkat çekti.

6 Aralık’ta doğum yaptığı hastane olan Jiménez Díaz Üniversitesi Hastanesi’nde, hem Rubio hem de eşi Carlo Costanzia, bebekleri Carlo’nun doğumunu mutlulukla karşıladı. Doğumdan sadece bir gün sonra hastaneden taburcu olan ikili, gazetecilere sağlık durumları hakkında bilgi verdi: "Her şey harika, çok mutluyuz," dedi Rubio.

MAR FLORES’IN DEĞİŞİMİ

Carlo’nun annesi Mar Flores, doğum sonrası tutumunu değiştirdi ve basınla daha fazla iletişim kurdu. "Anne ve bebek çok iyi, çok mutluyuz," diyerek duygularını paylaştı. Carlo, doğum süreci hakkında "Doğum uzun sürdü ama her şey yolunda," dedi ve eşiyle gurur duyduğunu belirtti.

ALEJANDRA RUBİO KİMDİR?

Alejandra Rubio, İspanyol televizyon dünyasının sevilen simalarından biri olarak tanınıyor. 24 yaşındaki Rubio, Terelu Campos’un kızı olarak da bilinir. Aynı zamanda, annesi Terelu Campos ve büyükannesi María Teresa Campos gibi ünlü isimlerin gölgesinde büyüyen Alejandra Rubio, medya dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Kariyerine genç yaşta televizyon programlarında yer alarak başlayan Rubio, kısa sürede kendini tanıtmayı başarmış ve özellikle Telecinco kanalındaki programlarla tanındı.

Sosyal medyada da aktif olan ünlü sunucu, Instagram'da takipçileriyle yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Hem ünlü bir televizyon figürü hem de sosyal medya influencer’ı olarak, güzellik ve yaşam tarzı üzerine yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü. Rubio hem kariyerini hem de özel hayatını oldukça gizli tutmayı tercih eden bir isim; bu nedenle medya ilgisi oldukça yoğun.