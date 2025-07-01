Ünlü sunucu emekli maaşlarındaki adaletsizliği ifşa etti!

Milyonlarca memur ve emekli 3 Temmuz Perşembe gününü bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri ile emekli ve memur maaşı zamları da netlik kazanacak.

Açıklanacak veriler, yalnızca maaşları değil, aynı zamanda sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyecek.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasına az bir zaman kala Halk TV Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel, Türkiye'nin önemli gündemlerinden emeklilerin sorunlarını yeniden gündeme aldı.

AÇIKEL 2016 YILINI İŞARET ETTİ

Açıkel, "EYT yük oldu, her iki çalışana bir emekli düşüyor" söylemlerine tepki göstererek 2016 yılını işaret etti.

Emekli maaşını düşürüp, asgari ücretin arttırılmasının, çalışan için alınan primle emekli maaşlarının döndürüldüğünü söyleyen Açıkel, "Yani SGK'yı bir şirket gibi yönetiyorlar. Bir denge kurdular. SGK kar etse neye yarar ki? Geçen yılın gelir/gider dengesini yüzde 98,2'de tutturulmuş. Bakıldığında iyi yönetilmiş gibi görünüyor anlamı çıkıyor ama öyle değil" diyerek bütçede son durumu aktardı:

"Faiz ödemelerinin bütçeye oranı yüzde 12, askeri harcamalar yüzde 7,5; SGK'ya Hazine yardımı ise yüzde 6,7. Oysa SGK'ya bütçeden yüzde 15-20 kaynak ayrılırdı. Bu oran 2024 yılında yüzde 10'un altına indirildi. Avrupadan örnek verelim. AB'de merkezi bütçeden emekliye ayrılan oran yüzde 12. Ama sen kaynağı faize aktarıyorsun. Eğer bütün planlamaları SGK ve Çalışma Bakanlığı yolunda götürseydi ortalama emekli maaşı 30 bin lira olabilirdi. Ama şu anda 18 bin lira ortalama emekli maaşı. Ben 25 yıl prim ödedim, alın teri akıttım. Kimin parasını kime vermiyorsunuz? Emekli öldü, ruhuna Fatiha!"