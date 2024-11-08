Ünlü sunucu eski sevgilisini topa tuttu: Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Podcast sunucusu Brianna "Chickenfry" LaPaglia, eski sevgilisi country müzik sanatçısı Zach Bryan ile yaşadığı ilişkide duygusal olarak manipüle edildiğini ve Golden Globes deneyiminin Bryan tarafından "mahvedildiğini" iddia etti. BFFs adlı podcast programında konuşan LaPaglia, Bryan’ın kendisinden özel bir kıyafet giymesini talep ettiğini ve sosyal medya paylaşımlarına müdahale ettiğini söyledi.

LaPaglia, Golden Globes gecesinde çekildiği fotoğrafları paylaştığını, ancak Bryan’ın kıyafeti eleştirerek kendisini takip etmeyi bıraktığını belirtti. "O gece benim için harikaydı, ama ona fotoğraf gönderdiğimde birden kıyafetime takıldı ve 'Biri böyle giyinmemeli' dedi," şeklinde konuştu. Bryan’ın kendisine, "bu şekilde kendini sunan biriyle ilişki yaşamak istemediğini" söylediğini de ekledi.

Podcast yayınında, Bryan’ın sadece Golden Globes değil, diğer özel günlerini de mahvettiğini dile getiren LaPaglia, "Doğum günümü, turnemi ve Golden Globes gecemi mahvetti. Kendim için güzel bir şey yaptığım her anı onun müdahalesiyle gölgede kaldı," dedi.

Ayrıca Bryan’ın kendisinden Instagram’daki bazı fotoğraflarını silmesini talep ettiğini iddia eden LaPaglia, bu taleplerin onu ruhsal olarak yıprattığını ifade etti. "Onun isteklerine göre davranmam gerektiğine inanıyordum," diyerek, eski sevgilisinin kendisini nasıl etkilediğini vurguladı.