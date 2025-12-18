İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gain Medya A.Ş.’ye yönelik operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Okan Karacan sabah saatlerinde operasyon kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere bağlı şirketlere 2 gün önce operasyon düzenledi. Operasyon “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları ile yapıldı. Jandarma ekipleri holding ve bağlı şirketlerde arama yaparken Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.