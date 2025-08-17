Ünlü sunucu hamile olduğu iddialarına cevap verdi

Avrupa’nın en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olan İsviçreli sunucu Michelle Hunziker, hayatının neredeyse her anında objektiflerin hedefinde. İtalya’da yaşayan Hunziker, tatilde, şehir gezilerinde ya da aile etkinliklerinde paparazzilerin fotoğraf karelerine girmeye alışkın. Kendisi de bu durumu olağan karşıladığını söylüyor.

PAPARAZZİLERLE KARŞILIKLI SAYGI

“Hörzu” dergisine verdiği röportajda Hunziker, paparazzilerle arasındaki ilişkiyi “saygıya dayalı” olarak tanımladı. “Onlar işlerini yapıyor, ailelerini geçindiriyor. Ben de saygı gösteriyorum, onlar da bana” diyen ünlü sunucu, bu durumun kendisini rahatsız etmediğini belirtti.

“SAYISINI UNUTTUM”

Hunzikeri asıl rahatsız eden ise özel hayatıyla ilgili yapılan asılsız haberler. Özellikle hamilelik iddialarına değinen sunucu, “Basına göre o kadar çok kez hamile kaldım ki artık sayısını bilmiyorum” diyerek esprili bir dille tepkisini dile getirdi. Üç çocuk annesi olan Hunziker’in Aurora isimli kızı Eros Ramazzotti ile ilişkisinden, Sole ve Celeste adındaki iki kızı ise Tomaso Trussardi’den dünyaya geldi.

YENİ AŞKIYLA GÜNDEMDE

Hunziker son dönemde aşk hayatıyla da magazin manşetlerinde. Pirelli İmparatorluğu’nun varisi Nino Tronchetti Provera ile birlikte olan sunucu, yaz aylarında yeni sevgilisiyle Mikonos tatilinde görüntülendi. Çiftin samimi kareleri hem paparazziler tarafından yayımlandı hem de Hunziker’in kendi Instagram hesabından paylaşıldı.

CAPRİ’DE YAZ KEYFİ

Ünlü sunucu şu sıralar tatiline İtalya’nın gözde adası Capri’de devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında mutluluğunu yansıtan Hunziker, “Sevdiklerimle vakit geçirmek bana hayatta en çok enerji veren şey” diyerek aile bağlarının kendisi için önemini bir kez daha vurguladı.