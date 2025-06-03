Ünlü sunucu internet alışverişinde dolandırıldı

Sunucu ve oyuncu Çiğdem Tunç, internetten alışveriş yaparken dolandırıldığını öne sürdü.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tunç, takipçilerini uyararak “Sakın bu siteden alışveriş yapmayın” dedi.

İhtiyacı nedeniyle bir internet sitesinden alışveriş yaptığını belirten Tunç, sipariş ettiği ürünün kendisine ulaşmadığını söyledi.

“Normalde ön ödeme yapmam ama bu kez mecbur kaldım” diyen Tunç, PTT ile iletişime geçtiğinde böyle bir gönderinin kayıtlarda bulunmadığını öğrendiğini aktardı. “Bu bir dolandırıcılık sitesiymiş” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Tunç, “Entariyy” adlı siteden yaklaşık 2 bin TL’lik alışveriş yaptığını, siyah ceket ve pantolon takımının ise gönderilmediğini belirtti. “Ürünümü hemen gönderin, yoksa sizi her yerden ifşa ederim” diyerek siteye çağrıda bulunan Tunç, konuyu emniyet yetkililerine bildirdiğini de belirterek @emniyetgrn hesabını etiketledi.