Ünlü sunucu Kadir Ezildi dünyaevine girdi! Gamze Türkmen’in gelinliğine beğeni yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sunucu Kadir Ezildi dünyaevine girdi! Gamze Türkmen’in gelinliğine beğeni yağdı

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi Gamze Türkmen ile dünyaevine girdi. Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in gelinliğine beğeni yağdı.

'En Hamarat Benim' programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanmıştı. Ezildi, nişan için 500 bin TL harcama yaptığını söylemişti.

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KADİR EZİLDİ TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ

Nişan fotoğraflarını paylaşan Kadir Ezildi sosyal medya hesabından gelen tepkilere "Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz. He sen kendini önemsemiyorsundur şimdiye kadar değer görmemişsindir bu da beni ilgilendirmez" diyerek isyan etmişti.

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GELİNLİĞİNE BEĞENİ YAĞDI

Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen bugün dünyaevine girdi. Nikahtan kareleri paylaşan Ezildi'nin eşinin gelinliği de sosyal medyada konuşuldu.

Kadir Ezildi’nin eşinin gelinliği çok beğenildi. Sosyal medyada "Çok zarif", "Çok sade ve güzel" yorumlar yapıldı.

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