Ünlü sunucu kimin talimatıyla işten çıkarıldığını açıkladı

Gazeteci ve sunucu Seda Akgül YouTube kanalından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Akgül, 2014 senesinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Star TV’den uzaklaştırıldığını iddia etti.

“ERDOĞAN İŞTEN ATTIRMIŞTI BENİ”

Akgül, Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk’in kendisine “Onlarla 2027’ye kadar beraberiz, lütfen bu ricamızı kırma” dediğini öne sürerek, "O dönem borcum çok olduğu için Kısmetse Olur’u kabul ettim” ifadesini kullandı.

O dönem Kendisinin Star Haber’den İrfan Değirmenci’nin ise Kanal D’den kovulduğunu söyleyen Akgül, “Fox güçlü olduğu için Fatih Portakal atılmamıştı” dedi.

“BORCUM ÇOK OLDUĞU İÇİN KISMETSE OLUR’U KABUL ETTİM”

Akgül, açıklamasından şunları söyledi,

“Cumhurbaşkanımız, 2014 Ağustos ayında ‘Sen haber okuma, yorumlu haber yapıyorsun’ diyerek Star’dan işten attırmış beni. Ferit Şahenk, 3 aylık maaşımı vermiş, ‘Onlar bizimle 13 sene daha beraber’ demişti.

Şahenk bana ‘Onlar bizimle 2027 yılına kadar beraber, bizim çok fazla çalışanımız, holdingimiz var. Lütfen bu ricamızı kırma. Hakkını helal et’ demişti.

Ben Star Haber’den, İrfan Kanal D sabah kuşağından öyle atılmıştı. Fox güçlü olduğu için Fatih Portakal atılmamıştı. Borcum çok olduğu için Kısmetse Olur’u kabul ettim.”