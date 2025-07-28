Ünlü sunucu Murat Başoğlu’nun son hali şaşırttı! Yeğeniyle tekne skandalı olay olmuştu: Geri mi dönüyor?

Murat Başoğlu, 2017 Temmuz’unda Bodrum Yalıkavak’ta kendisine ait teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile görüntülenerek Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Büyük tepki toplayan bu olay, Başoğlu’nun 14 yıllık eşi Hande Bermek ile evliliğinin tek celsede bitmesine yol açtı.

Skandal sonrası Başoğlu, medyaya “Karımı aldattım, pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Haberlerden sonra intihar etmeyi düşündüm” diyerek kendini savunmuştu.

Olayın ardından Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında “hayasızca davranış” suçlamasıyla dava açılmış, ancak ikisi de beraat etmişti.

GÖZLERDEN UZAK YAŞAM

Skandal sonrası Murat Başoğlu, televizyon projelerinden ve etkinliklerden uzak bir yaşam tarzı benimsedi. Bodrum’da sakin bir hayat süren ünlü sunucu, uzun süre kamuoyunun karşısına çıkmadı.

2018’de eski eşi Hande Bermek’i tehdit ettiği ve bir arkadaşını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış, ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Aynı dönemde evini satarak yurtdışına gitme planları yaptığı, ancak mahkemece yurtdışına çıkış yasağı getirildiği basına yansımıştı.

KANSER İDDİASI

Son dönemde Murat Başoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili iddialar magazin gündeminde yankı buldu. Ünlü isim Onur Akay, Başoğlu’nun kanser tedavisi gördüğünü öne sürdü.

Bu iddia büyük merak uyandırırken, Başoğlu’nun sessiz kalması dikkat çekti. İddialara yanıt vermeyen sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıktı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Murat Başoğlu, uzun bir aradan sonra Instagram’da son halini gösteren fotoğraflar paylaştı. Özellikle şapkalı pozuyla dikkat çeken ünlü isim, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Paylaşımları, bazı takipçilerinden destek alırken, bazı kullanıcılar tekne skandalını hatırlatarak eleştirdi.

Başoğlu’nun “Başlıyoruz” notuyla yaptığı paylaşım, yeni bir televizyon projesiyle ekranlara döneceği söylentilerini beraberinde getirdi. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

YURTDIŞINA GİDEMEMİŞTİ

Başoğlu, skandal sonrası 14 yıllık eşi Hande Bermek’ten tek celsede boşanmıştı. Evini satıp yurtdışına gitmek isteyen Başoğlu’na, mahkeme dava sonuçlanana kadar yurtdışı çıkış yasağı koymuştu.

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, 28 Mayıs 1968’de İzmir’de doğmuş Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş insanıdır. 17 yaşında mankenliğe başlayan Başoğlu, 10 yıl podyumlarda yer aldıktan sonra 1996’da Şebnem Dönmez ile sunduğu Sabah Şekerleri programıyla tanındı.

Ardından Görevimiz Tehlike (1997), Benzemez Kimse Sana (2012-2013-2015) ve Bir Fikrin mi Var? (2013) gibi programlarda sunuculuk yaptı. Oyunculuk kariyerinde Çilek Kokusu (2015), Patron Mutlu Son İstiyor (2014) ve Behzat Ç. gibi yapımlarda rol aldı.

2003’te Biyer Reklam Ajansı’nı kurdu ve Tulipan markasıyla tasarım ürünleri ticareti yaptı. 2003’te Hande Bermek ile evlenen Başoğlu’nun Can adında bir oğlu oldu.

2017’de yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum’da çekilen görüntülerle gündeme gelen skandal, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

“Hayasızca davranış” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden Başoğlu, aynı yıl eşinden boşandı.

Skandal sonrası gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı ve 2021’de geçirdiği açık kalp ameliyatıyla yeniden gündeme geldi.

Son olarak 2024’te ticarete atılarak kadınlara yönelik çanta satışı yaptığı belirtildi.