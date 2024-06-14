Ünlü sunucu Nur Viral ağlaya ağlaya ölüm haberi verdi: Özür dilerim benim için çok zor gün

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı’nın vefat haberini Beyaz TV’de birlikte program yaptığı Nur Viral, “Hayatta Her Şey Var” programında verdi.

Nur Viral, izleyicilerden dua istedi.

Viral, “Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Sevdiğimiz Yusuf Hoca’yı kaybettik. Onun en sevdiği gün olan cuma günü aramızdan ayrıldı. Hepimiz için büyük bir kayıp. Onun anıları, bizimle paylaştığı bilgiler ve sohbetleri hepimizin hafızasında yer edinecek. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.