Ünlü sunucu soluğu istinafta aldı. Bebeğinin bakıcısı ile davalık olmuştu

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, 4 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunarak dava açmıştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre geçtiğimiz haftalarda duruşma görüldü, mahkeme heyeti, bakıcı hakkında takipsizlik kararı verdi. Özgen, verilen kararı bir üst mahkemeye taşıdı.

Olay 21 Temmuz 2023 yılında meydana gelmiş, bakıcısının gözetiminde parkta oynayan 4 yaşındaki Ali E.'nin darp edildiğini komşuları ihbar etmişti.

Durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen karakola giderek yabancı uyruklu Uktamoy M. isimli bakıcıdan şikayetçi oldu.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu iddia etti.

Savcılık, bakıcı hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Mahkeme geçtiğimiz haftalarda İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya müşteki Cansu Canan Özgen eşi Erden Eryüz, şüpheli Uktamoy M. ve taraf avukatları katıldı.

Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı. Mahkeme yeterli delil oluşmadığı gerekçesiyle şüpheli Uktamoy M. hakkında takipsizlik kararı verdi.

Karara itiraz eden Cansu Canan Özgen davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.