Ünlü sunucunun bikinisi bebek bezine benzetildi

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, okulların tatile girmesiyle ailesi ve arkadaşlarıyla soluğu Maldivler'de aldı. Tatilin tadını çıkaran Topal, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü isim beyaz bikinisiyle ailesiyle plajda poz verdi. Fotoğrafı 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Topal, "Mutlu haftalar" notunu yazdı.

ÇOCUK BEZİ GİBİ

Topal daha sonra arkadaşlarıyla havaya zıpladığı bir kareyi yayınladı. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki Topal için "Genç kızlara taş çıkartıyorsun" yorumları yapılırken bazı takipçileri de Topal'ın beyaz bikinisini 'Çocuk bezine' benzettiler