31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ünlü sunucunun bikinisi bebek bezine benzetildi

Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla Maldivler'e tatile giden başarılı oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:01
Takip Et

Ünlü sunucu Zuhal Topal Maldivler tatilinden bikinili pozlarını paylaştı

Ünlü sunucunun bikinisi bebek bezine benzetildi
+
Aa
-

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, okulların tatile girmesiyle ailesi ve arkadaşlarıyla soluğu Maldivler'de aldı. Tatilin tadını çıkaran Topal, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü isim beyaz bikinisiyle ailesiyle plajda poz verdi. Fotoğrafı 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Topal, "Mutlu haftalar" notunu yazdı.

ÇOCUK BEZİ GİBİ

Topal daha sonra arkadaşlarıyla havaya zıpladığı bir kareyi yayınladı. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki Topal için "Genç kızlara taş çıkartıyorsun" yorumları yapılırken bazı takipçileri de Topal'ın beyaz bikinisini 'Çocuk bezine' benzettiler

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
1
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
2
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
3
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
4
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
7
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
﻿Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
﻿Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
﻿Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
﻿Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
﻿Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri
﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri
﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.