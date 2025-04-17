Ünlü sunucudan kötü haber! 91 yaşında yaşamını yitirdi

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Ünlü sunucudan kötü haber! 91 yaşında yaşamını yitirdi

Elvis Presley ile yapılan ilk televizyon röportajlarından birini gerçekleştirmesiyle hafızalara kazınan ünlü sunucu Wink Martindale, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sevilen sunucu Wink Martindale'den acı haber geldi. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören ünlü sunucu Wink Martindale, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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MENAJERİ ACI HABERİ DUYURDU

Acı haberi ünlü sunucunun menajeri Brian Mayes duyurdu.

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WINK MARTINDALE KİMDİR?

Wink Martindale, Amerikalı televizyon sunucusu, yapımcı ve radyo kişiliği. 1934 doğumlu Martindale, özellikle 1970'ler ve 80'lerde popüler olan Tic-Tac-Dough ve Gambit gibi bilgi yarışmalarını sunmasıyla tanınıyor. Televizyon kariyerine ek olarak radyo programcılığı da yaptı. Ünlü isim enerjik sunum tarzıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

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