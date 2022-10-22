Ünlü sunucu Merve Yıldırım'ın acı günü

Fox TV sunucusu Merve Yıldırım babasını kaybetmenin acısını yaşıyor. Benden Söylemesi programının sunuculuğunu üstlenen Merve Yıldırım'ın babası hayatını kaybetti. Ünlü sunucu acısını sosyal medya hesabınan yayımladığı mesaj ile takipçileriyle paylaştı.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ünlü sunucunun hayatını kaybeden babası Hayrettin Yıldırım'ın bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. 62 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Yıldırım'ın cenazesi bugün Şakirin Camii'nden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"ARAMIZDAKİ BAĞ ÖLÜMSÜZ"

Ünlü sunucu babasının vefat haberini takipçileriyle şu sözlerle paylaştı: Hoşcakal baba bugün ve her gün seni çok seviyorum. Yaşadığımız sevgi dolu ve sıra dışı yılların her detayı için milyonlarca kez teşekkür ederim. Artık bizimle değilsin inanamıyorum ama biliyorum ki aramızdaki inanılmaz bağ ölümsüz. Huzur içinde uyu kralım umarım acıların son bulmuştur.