Ünlü sunucunun kapısına dayanmış hayatını kabusa çevirmişti! Yakalanarak gözaltına alındı

Güzel sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin başı bir tacizcisiyle derde girmişti. Ünlü sunucunun hayatını kabusa çeviren tacizci yakalanarak gözaltına alındı.

HABERTÜRK BİNASININ KAPISINA DAYANMIŞTI

"Rüyamda gördüm Allah seninle evlenmemi istiyor" diyen tacizci ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin çalıştığı HaberTürk binasının kapısına dayanıp zorla binaya girmeye çalışmıştı.

Cebeci, 2021 yılında mahkemeye başvurarak şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak, A.K. defalarca bu kararı ihlal ederek, ünlü sunucunun iş yerine gitti. İş yeri binasının önünde bağırarak Ela Rümeysa Cebeci'yi çağıran A.K. ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Ünlü spiker, yaşadığı bu korku dolu olayın ardından soluğu savcılıkta aldı. Cebeci’nin şikayeti üzerine, şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Ela Rümeysa Cebeci geçen yıl Aralık ayında sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde taciz şüphelisiyle konuştuğu görülüyor. Cebeci de konuyla ilgili "Ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" diyen Cebeci paylaştığı videoya "Bu çaresizlik kabul edilemez! Biz kadınlar bu çaresizliğe mahkum edilemeyiz!" ifadelerini kullanmıştı.