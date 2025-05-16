Ünlü sunucunun sosyal medya paylaşımına tepki yağdı: Özür de yetmedi

BBC’nin en çok kazanan sunucusu Gary Lineker, geçtiğimiz günlerde Instagram’da yaptığı bir paylaşım nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı. Washington Post’un haberine göre Lineker, "Zionizm" konulu bir videoyu tekrar paylaştı. Paylaşımda kullanılan sıçan görseli, Nazi propagandasında da yer alan antisemitik bir simgeydi. Videoyu ilk olarak “Palestine Lobby” adlı grup yayınlamıştı.

Lineker, yaptığı yazılı açıklamada, "Sonradan rahatsız edici unsurlar taşıdığını öğrendiğim bir içeriği paylaştım. Bunu fark eder etmez sildim. Bu hatanın tüm sorumluluğu bana aittir" diyerek kamuoyundan özür diledi. “Antisemitik hiçbir şeyi kasten paylaşmam, bu benim değerlerime aykırıdır” dedi.

ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Ancak özür, eleştirilerin önüne geçmeye yetmedi. Antisemitizme Karşı Kampanya (CAA) adlı grup, Lineker’in geçmişte de İsrail ve Yahudiler hakkında tartışmalı paylaşımlarda bulunduğunu hatırlatarak BBC’den ayrılması gerektiğini savundu. CAA sözcüsü, “BBC’nin en yüksek maaşlı ismi olarak ne yaptığını çok iyi biliyor. Artık BBC’de yeri yok” dedi.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, “BBC’nin itibarı herkesin sorumluluğundadır. Kurum değerlerine uymayan davranışlar maliyeti ağır hatalardır” ifadelerini kullandı.

64 yaşındaki Lineker bu ay içinde "Match of the Day" programından ayrılmaya hazırlanıyor. Ancak FA Cup ve 2026 Dünya Kupası yayınlarında sunuculuk yapmaya devam edecek. Lineker aynı zamanda popüler podcast şirketi Goalhanger’ın kurucusu ve birçok programın sunuculuğunu da yürütüyor.

SESSİZLİK VE ÇİFTE STANDART SUÇLAMASI

Lineker’ın sessizliği de dikkat çekti. Yazar Brendan O’Neill, Yahudi Chronicle’ın düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Lineker’ı çifte standartla suçladı. O’Neill, Lineker’ın Gazze konusunda yaptığı açıklamaları “ahlaki çöküşün göstergesi” olarak niteledi. Lineker’ın arkadaş çevresinde Irak Savaşı gibi daha ağır süreçlerin sorumlularıyla yakın ilişkiler kurmasına rağmen, İsrail’e karşı sert açıklamalar yapmasını “ikiyüzlülükten de öte” olarak tanımladı.

O’Neill ayrıca BBC’nin İsrail-Hamas savaşına dair yayınlarını “duygusal manipülasyonla dolu ve bağlamdan kopuk” diyerek ağır şekilde eleştirdi. O’Neill’in son kitabı "After the Pogrom", Batı dünyasının 7 Ekim 2023 Hamas saldırısından sonra İsrail'e yeterince destek vermemesini sorguluyor.

The Daily Telegraph gazetesinin anketine katılan 100 binden fazla kişi, Lineker’ın BBC’den derhal ayrılması gerektiği yönünde oy kullandı.