Ünlü sunucunun yeni görevi belli oldu! Çok konuşulacak transfer

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun yeni görevi belli oldu.

ANA HABER BÜLTENİNİ SUNACAK

Son olarak Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programını sunan başarılı sunucu Hande Sarıoğlu'nun yeni görevini Beyaz TV Haber Müdür Ali Çiçek paylaştı.

Çiçek, "Başlıyoruz..." ifadesini kullanarak gerçekleştirdiği paylaşımında , hafta içi her gün Beyaz TV Ana Haberi artık Hande Sarıoğlu'nun sunacağını açıkladı.

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de yayımlanan ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı.

Daha sonra FOX’ta yayımlanan Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8'de yayımlanmaya başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

2017 yılında Ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV'de çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı.

Spor haberlerini sunan Sarıoğlu, 19 Şubat 2024'ten beri Söylemezsem Olmaz programının yorumculuğunu üstleniyordu.