Ünlü sunucuyu yüzbinlerce lira dolandırmıştı! Sahte bankacının cezası belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ünlü sunucuyu yüzbinlerce lira dolandırmıştı! Sahte bankacının cezası belli oldu

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’i telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli Mustafa A. sunucunun 450 bin lirasını dolandırmıştı. Şüphelinin cezası belli oldu.

Sunucu Cansu Canan Özgen, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan Mustafa A. tarafından 450 bin lira dolandırılmıştı. Özgen şikayetiyle açılan davada mahkeme şüpheliyi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp 417 bin lira para cezası ödemesine hükmetti.

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KENDİSİNİ BANKA GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI

Banka numarasına benzer bir hatla ünlü sunucuyu arayan Mustafa A. kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp ünlü sunucuya talimatlar verdi. Talimatları uygulayan Özgen, özel banka bilgilerine erişen şüpheli Mustafa tarafından 450 bin lira dolandırıldı.

Dolandırıldığını anlayan sunucu Cansu Canan Özgen, hemen banka yetkilileriyle iletişime geçti. Özgen hesaplarını bloke ettirip suç duyurusunda bulundu. Ünlü sunucu ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti.

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10 YIL HAPSİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A.'ya 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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HEM PARA HEM HAPİS CEZASI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Mustafa A. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı, ayrıca 417 bin lira para cezası ödemesine hükmedildi.

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