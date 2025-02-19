Ünlü süt devi halkı böyle yanıltmış! Türkiye'nin en itibarlı şirketleri arasındaydı

Balıkesir merkezli süt ve peynircilik devi TekSüt'ün, 'Antep Peyniri' isimli markasında yanıltıcı hile yaptığı tespit edildi. Ürünün tescilli olmadığı ortaya çıkarken, TekSüt'e 600 bin TL'lik ceza kesildi.

DENETİMDE ‘ANTEP PEYNİRİ’ İBARESİ USULSÜZ KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, TekSüt'ün coğrafi işaretle korunan 'Antep Peyniri' ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiği belirlendi.

600 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, devreye girerek firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek TekSüt'e 600 bin TL idari para cezası kesti.

‘ANTEP PEYNİRİ’ İFADESİ YANILTICI REKLAM SAYILDI

Kurul, ürünün tanıtımında 'Antep Peyniri' ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, firmanın yanıltıcı reklamlarının derhal durdurulmasına karar verdi.