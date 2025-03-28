Ünlü tatil merkezinde operasyon: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Mart ayında 11 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 9 kök kenevir bitkisi, 168 gram skunk esrar, 18 gram kokain, 23 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve kenevir bitkisi yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Alman yetkili makamlarının iade talebinde bulunduğu kırmız bültenle aranan D.S ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.