Ünlü tavuk şirketi 300 bin meyve ağacını ucuz fiyattan satacak. Ucuz mucuz demeyip satacaklar

Ünlü tavuk Şirketi Şen Piliç, 2016 yılında Ekişehir Mahmudiye ve Çifteler’de 300 bin elma ağacı satın almıştı. Ünlü şirketin ağaçları satma kararı aldığı ortaya çıktı.

Ekonomim’den Necla Dalan’ın yazısına göre, Şen Piliç ağaçların satışı için Aroma, Dimes ve Alarko gibi şirketlerle görüşüyor.

Dalan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“2016 yılında Eskişehir Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde elma bahçelerine yatırım yapan Şen Piliç, mevcut bahçelerini büyütüp diğer bölgelerde de farklı meyve çeşitleri üretmek hedefiyle yola çıkmış. Ancak Şen Piliç, Şenola Tarım ile faaliyet gösterdiği bu alandan çıkmaya karar vermiş.

Yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemem. Şenola Tarım, sektörde şirket gayet başarılı ve kaliteli üretim yapan bir şirket olarak nitelendiriliyor. Sorun olduğu için değil Şen Piliç bu alandan çıkmak istediği için satılıyor. Şirket devri şeklindeki satışın bedeli ise tüm makine ekipman dahil 14 milyon dolar olarak belirlenmiş.”

AROMA, DİMES VE ALARKO GİBİ DEVLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

“Şenola Tarım’ın web sitesinde yer alan bilgilere göre Eskişehir Çifteler’de elma, Mahmudiye arazisinde Granny Smith, Gala, Fuji, Golden, Scarlet ve Red Chief olmak üzere altı çeşit elma, St Maria, Carmen, Deveci armudu ile Eşme ayvası yetiştiriliyor.5 bin ton yıllık meyve üretimi olan Şenola Tarım’ın 10 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunda kontrollü atmosfer sistemiyle yüksek teknolojili soğutma uygulanıyor.

Şenola Tarım’ın web sitesine baktım. Burada şirket hakkında şu bilgiler yer alıyor: “Çifteler İlçesi’nde 2016 yılında ilk etapta 450 dekarlık alanda elma bahçesi yatırımı yaptık. 2019 yılı başında ise bu yatırımımızı Eskişehir’in Mahmudiye İlçesi’nde çoğu elma ağırlıklı 550 dekarlık armut ve ayva bahçeleri izledi. Bahçelerimizde toplamda iki adet ve 12 bin ton sulama havuzu mevcuttur. Dondan koruma için sprink sistemi ile donatılmış bahçemiz, tek seferde bu kadar alanda yağmurlama yapabilen ender bahçelerdendir. Toplam meyve dikili alan 1000 dekardır.”

Sektör kulislerinden edindiğim bilgilere göre Şenola Tarım için Aroma, Dimes ve tarımda büyüme kararı alıp epey şirket satın alan Alarko Holding gibi büyük şirketlerle görüşmeler devam ediyormuş.”