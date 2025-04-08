Ünlü teknoloji devi kapanıyor. Binlerce çalışanını işten çıkaracak

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü teknoloji devi kapanıyor. Binlerce çalışanını işten çıkaracak

Microsoft’un Çin’deki ortağı Wicresoft, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 2 bin çalışanın işten çıkarılacağı gelişme, teknoloji dünyasında şok etkisi yarattı.

ABD ile Çin arasında giderek yükselen siyasi ve ekonomik gerginlik, teknoloji dünyasında da yankı uyandırmaya devam ediyor. Bu gerilimin son yansıması, Microsoft’un Çin’deki önemli iş ortaklarından biri olan Wicresoft’un faaliyetlerini durdurma kararıyla ortaya çıktı. Şirketin kapanmasıyla beraber 2.000 çalışanın işine son verilecek.

TÜM OPERASYONLARINI TAMAMEN DURDURACAK

Çin kaynaklarından gelen bilgilere göre, Wicresoft ülke genelindeki tüm operasyonlarını tamamen durduracak. Bu ani kararın verilmesinin nedeni Microsoft’un satış sonrası destek hizmetlerini artık dış ortaklarla değil, doğrudan kendi bünyesinde yürütmek istemesi olduğu belirtiliyor.

Bu strateji değişikliği, özellikle Çin’de Microsoft’un teknik destek hizmetlerinin bel kemiğini oluşturan ekiplerin devre dışı kalmasına neden olacak. İşten çıkarılacak çalışanların büyük bölümünün de bu teknik destek kadrosunda yer aldığı ifade ediliyor.

Wicresoft’un kapanma kararı, Çin’deki kullanıcıları endişelendirdi. Ülkede yaygın olarak kullanılan yazılımlar arasında yer alan Windows ve Office’in destek hizmetlerinin nasıl sürdürüleceği konusunda soru işaretleri oluştu. Şirket yaptığı açıklamada, yalnızca Wicresoft’un kapanacağını, Çin’deki operasyonların ise devam edeceğini vurguladı.

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