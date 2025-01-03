Ünlü Televizyon kanalında büyük terbiyesizlik! Canlı yayında Ferdi Tayfur için skandal sözler söyledi

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, bir süre önce ameliyat edilmişti. Usta sanatçı Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye Ferdi Tayfur için yasa boğulurken Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu yaşamını yitiren ünlü sanatçıyla ilgili kullandığı skandal sözler tepkiye yol açtı.

SKANDAL SÖZLER

Özuğurlu, “Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Berbattı yani bu kadar.”

"YERİ KOLAY KOLAY DOLDURULAMAZ"

Musa Özuğurlu'nun sözleri sonrası sosyal medya platformlarında ünlü sanatçının hayranlarından peş peşe yorumlar geldi.

Bazı kullanıcılar "Sanatının zekatını verse şimdiki sanatçıları ihya ederdi", "Herkes beğenisinde özgürdür ama yaşarken söyleseydin madem" ve "Seversiniz sevmezsiniz ama Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Zeki Müren, Orhan Gencebay gibi sanatçıların yeri kolay kolay doldurulamaz" gibi yorumlarda bulundular.

"HEM ÖLENE HEM SEVENLERİNE SAYGIN YOK"

Ferdi Tayfur'un çok sayıda hayranı Özuğurlu'nun sözlerini saygısızca buldu.

"Hem ölene saygın yok hem de sevenlerine" şeklindeki yorumlar, sosyal medyada en çok paylaşılan ifadelerden oldu.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 1945 yılında Adana'da dünyaya geldi. Ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur hayranı olan baba Cumali Turanbayburt, en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını verdi. Babası Cumali Turanbayburt bey tarafında sanatçısı Ferdi Tayfur hayranlığından dolayı en küçük oğluna Ferdi Tayfur adını verdi.

Babasının en büyük isteği Ferdi''nin iyi bir eğitim görmesi. Babasının öldürülmesi, Ferdi''nin okul hayatının yarıda kesilmesine neden oldu.

Daha 16 yaşındayken şarkıcı olma hayaliyle Adana'dan İstanbul'a gitti. O yıllarda kendini ispatlayamaz. Ve Adana’ya dönüp çiftlikte çalışmaya devam eder.

1968 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Yaptığı iki 45'lik de tutmaz. Yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Aradan üç yıl geçtikten sonra yaptığı 'Huzurum Kalmadı' adlı plak da satılmaz.

Ferdi Tayfur birçok albüm çalışmasına imza attı. Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Çeşme, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlarda Kayar, Huzurum Kalmadı gibi şarkıları ile tanındı.

Usta sanatçı 50 kaset ve 34'un üzerinde film yaptı. 9 kez Altın Plak Ödülü aldı. 1982 yılında kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kurdu. 2009'da inşaat sektörüne de girdi.